Brataricile pentru agresori, din ce in ce mai... "accesibile"

CARAS-SEVERIN - Sistemul de monitorizare electronica s-a extins in toata tara, putand fi folosit si la alte cazuri de violenta, nu doar la cele in familie!Incepand din 1 octombrie 2024, 18 judete vor intra in etapa a treia de implementare a Sistemului Informatic de Monitorizare Electronica. Judetul nostru a intrat deja in sistem, in cea de-a doua etapa a implementarii, din 1 ianuarie 2024.Pentru Caras-Severin este important faptul ca, tot din 1 octombrie, "sistemul de monitorizare ... citește toată știrea