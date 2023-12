CARAS-SEVERIN - Nici in acest an, Directia Silvica Caras-Severin nu va pune in vanzare pentru populatie brazi de Craciun. Vor fi recoltati maxim 180 de pomi din pepinierele silvice, din culturile specializate pentru productia de pomi de Craciun, precum si din lucrarile silvice autorizate in arboretele tinere. Toti pomii recoltati vor fi utilizati pentru asigurarea drepturilor angajatilor Directiei Silvice, conform contractului colectiv de munca!"Directia Silvica a adoptat o abordare ... citeste toata stirea