Bugetul judetului, aprobat cel mai tarziu in martie

CARAS-SEVERIN - Asta a declarat presedintele Consiliului Judetean, Silviu Hurduzeu, sambata, in cadrul unei conferinte de presa la sediul PSD din Resita!Sustinuta, in premiera, in compania celor trei parlamentari ai partidului aflati in judet la sfarsit de saptamana, conferinta de presa a presedintelui PSD, Silviu Hurduzeu, a debutat cu o trecere in revista a evenimentelor de la nivel national care, intr-un fel sau altul, ne afecteaza ca judet. "A fost adoptata Legea bugetului de stat cu o ... citește toată știrea