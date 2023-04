EFTIMIE MURGU - Zeci de turisti au raspuns in weekend invitatiei celor de la Asociatia Acasa in Banat si au venit la Rudaria pentru a gusta din bucatele locului, dar si pentru a admira morile incluse in patrimoniul UNESCO!"Primul Brunch (combinatie intre breakfast si lunch, adica mic dejun si pranz - n.r.) organizat la Rudaria s-a bucurat de un real succes! Ce arome, ce experiente, ce de oameni faini! Nu ne-am asteptat sa avem parte de atat de multi invitati care sa doreasca sa participe si ... citeste toata stirea