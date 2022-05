Bursa isi anunta cursul: 154 de posturi gata de ocupare

CARAS-SEVERIN - Prima bursa generala, dupa o suspendare de aproape trei ani, organizata vineri, 20 mai, de la ora 9.00, in sala Campus Cafe din curtea universitatii resitene, isi anunta primul bilant al pregatirilor!In acest context, vineri, 13 mai, organizatorii - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca - au reusit sa adune nu mai putin de 154 de locuri de munca vacante, pe langa cele 119 deja disponibile in sistemul public de ocupare, pe care le puteti gasi in editia de luni, 16 ... citeste toata stirea