Bursa, punte intre firme si angajati

RESIEsA - 16 angajatori ofera 160 de locuri de munca la evenimentul dedicat absolventilor. Eveniment la care insa participa oameni de toate varstele, unii absolventi, altii someri ori doritori de a-si schimba locul de munca!"Am terminat liceul de tehnician si sunt interesat de un loc de munca in domeniul absolvit. Am consultat oferta de pana acum si, daca nu voi gasi ceva in domeniul absolvit, as vrea un loc de munca unde sa am un program fix pentru ca eu nu sunt din Resita si-mi va fi greu ... citeste toata stirea