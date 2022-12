Bursele REPOP, tot din bugetul local

RESITA - Si in acest an scolar, bursele REPOP destinate elevilor din invatamantul liceal de zi, invatamant dual si profesional, vor fi sustinute de la bugetul local!De curand, in sedinta ordinara a alesilor locali, un punct dezbatut a fost cel referitor la aprobarea metodologiei de acordare a burselor REPOP elevilor din unitatile de invatamant de pe raza municipiului Resita, cazati in caminele scolare. Conform prevederilor legale, aceste burse se acorda lunar din bugetul local, sumele ... citeste toata stirea