RESITA - Opinii exprimate cu ocazia prezentarii noului volum al poetului, intitulat "Umbre de cosmar"!In cadrul intalnirii de vinerea trecuta, gazduita de Centrul German "Alexander Tietz" si denumita generic "Confluente in luna lui Secerar", poetul Costel Simedrea (foto, dr.) si-a prezentat si publicului resitean noul sau volum de poezie, dupa lansarea acestuia, in saptamana precedenta, in cadrul celei de-a XIX-a editii a "Zilelor Culturii si Spiritualitatii Racasdiene".Nascut la Racasdia, ... citeste toata stirea