Cadrul "Aproape imperfect" pe simeze

CARAS-SEVERIN - Expozitia de arta digitala si fotografie a cursantilor Scolii Populare de Arte si Meserii "Ion Romanu", deschisa publicului!Vernisata, marti, in sala "Ion Stendl" a Muzeului Banatului Montan din Resita, expozitia cursantilor anilor I si II ai sectiei de arta fotografica, indrumati de prof. Flavian Savescu, reprezinta un bun prilej de reflectie asupra unor subiecte despre care, aparent, stim tot. In conditiile in care, chiar cu un telefon nu prea sofisticat, aproape oricine ... citește toată știrea