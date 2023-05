RESIEsA - Cu fiecare expozitie, Maia Trutulescu evolueaza complex de la copilarie spre adolescenta. N-o spunem noi, ci prof. Gabriel Kelemen, curator al expozitiei "Journey steps and traces", vernisata luni la Muzeul Banatului Montan (MBM), cel care ii doreste artistei tacuta, misterioasa si frumoasa sa devina tot mai interesanta si sa zboare cat mai departe posibil!De la 5 ani, lucrurile merg, cu fiecare an, tot mai sus si mai vibrant pentru Maia.A observat asta Livia Magina, manager MBM, ... citeste toata stirea