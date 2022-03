Calatorii frauduloase cu cardul TUR in buzunar...

RESIEsA - Detinatorii de carduri pentru transportul in comun resitean risca amenzi daca nu folosesc validatoarele din autobuze la fiecare calatorie!Operatorul municipal de transport a tinut sa traga un semnal de alarma in special vizavi de transportul gratuit al elevilor, care este gratuit doar in baza legitimatiei de calatorie emisa de Transport Urban Resita: "Dragi elevi resiteni, pentru ca aceasta facilitate oferita de Consiliul Local Resita sa isi atinga scopul - acela de a putea ... citeste toata stirea