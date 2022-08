Calea ferata Caransebes-Lugoj ar putea avea un alt constructor! Francez, nu italian!

CARAS-SEVERN - In timp ce ministrul Transporturilor declara ca, in doua saptamani, pentru modernizarea tronsonului de cale ferata Caransebes - Lugoj s-ar putea semna contractul de lucrari, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) nu a fost de acord cu constructorul desemnat inital de CFR pentru Caransebes - Lugoj!Potrivit celor de la clubferoviar.ro, CNSC a dat dreptate companiei Alstom in contestatia depusa la licitatia de modernizare a lotului 1 Caransebes-Lugoj, a admis ... citeste toata stirea