Calea ferata de langa Caransebes, la fier vechi

CARAS-SEVERIN - A fost lansat in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern privind trecerea in domeniul privat al statului si in administrarea CFR SA a unor bunuri ale Regionalei CF Timisoara, in vederea reutilizarii si refolosirii, respectiv scoaterii din functiune, casarii si valorificarii, dupa caz!Este vorba de linii ferate, macazuri si un podet feroviar, care urmeaza sa fie inlocuite printr-un amplu proces de modernizare. Conform proiectului de HG, sunt vizate pentru casare si ... citește toată știrea