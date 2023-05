CARAS-SEVERIN - Din cele sase statii automate de monitorizare din judet, au mai ramas in functiune doar doua!Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor este detinatorul unei vaste Retele Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA), formata din 148 de statii automate de monitorizare (stationare) si 11 statii mobile. Chestionat in sedinta Colegiului Prefectural in legatura cu nefunctionarea unei statii din judet, directorul executiv al Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, ... citeste toata stirea