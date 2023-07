CARAS-SEVERIN - Determinarea s-a facut pe vorbe si pe incredere, in lipsa analizoarelor si a navigarii propriu-zise!Chiar daca activitatea din primul semestru al Agentiei pentru Protectia Mediului nu pare sa fi lasat de dorit, dupa cum reiese si dintr-o informare transmisa Institutiei Prefectului, prefectul Ioan Dragomir are, totusi, "niste intrebari" pe care va incerca sa si le clarifice in cursul acestei saptamani. Unul dintre aspecte, pe care l-a si dezvaluit in cadrul sedintei Comitetului ... citeste toata stirea