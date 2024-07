Calitatea vietii conteaza in Carbunari!

CARBUNARI - Sau cel putin asta sustine primarul Gheorghe Prasnescu, care ne- a dezvaluit detalii despre mai multe proiecte importante aflate in desfasurare, menite sa imbunatateasca infrastructura si serviciile din localitate!Asadar, este in derulare un proiect de iluminat public, in valoare de 700 de mii de lei, finantat prin Fondul de Mediu si sustinut din fonduri europene. "Acest proiect va aduce o schimbare semnificativa in siguranta si confortul locuitorilor nostri.", ne-a declarat ... citește toată știrea