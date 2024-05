Cam bate vantul la frontiera cu Serbia

CARAS-SEVERIN - In consecinta, e locul propice amplasarii a aproape 100 de turbine eoliene in cinci noi parcuri eoliene!Agentia pentru Protectia Mediului a publicat, spre consultare, memoriile de prezentare a cinci noi parcuri eoliene ce se doresc a fi amplasate pe o suprafata totala de cca. 290 ha pe raza localitatilor Berliste, Ciuchici, Naidas, Racasdia si Vrani. Parcurile Banat 1, 2, 3, 4 si 5 vor avea, impreuna, o putere nominala pentru injectia in retea a cca. 640 MW de energie ... citește toată știrea