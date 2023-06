RESIEsA - Un tanar bocsean de 20 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost surprins de politistii rutieri resiteni in timp ce conducea pe strada Fantanilor din municipiu, intr-o stare nu tocmai demna de manuit volanul!Totul s-a intamplat la ora 4.00, in dimineata de joi, 8 iunie, cand oamenii legii au tras pe dreapta autoturismul condus de tanar, in cazul caruia aparatul DrugTest a indicat un rezultat pozitiv pentru canabis (THC). "Tanarul a fost condus la spital unde i-au fost prelevate ... citeste toata stirea