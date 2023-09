BERZOVIA - Primaria Berzovia vrea statie de epurare noua care sa preia si reteaua de la Ghertenis. Retea ajunsa la stadiul de 70% dupa... cinci ani de la inceperea lucrarilor!Primul castigator al licitatiei a venit cu subcontractanti care au lasat de dorit, lucrarile taraganand pana in 2020, cand a fost pus in executie proiectul de asfaltare a strazilor pe sub care ar fi trebuit sa treaca reteaua de canal. Fapt care a insemnat modificarea proiectului initial cu lucrari de subtraversare care ... citeste toata stirea