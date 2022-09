Cand incepe asfaltarea pe "Anghel Saligny" la Caransebes

CARANSEBES - Primavara viitoare, estimeaza primarul muncipiului de pe Timis si Sebes, Felix Borcean! Pana atunci, municipalitatea trebuie sa rezolve problema proiectarii pentru cele doua investitii pe "Anghel Saligny", aprobate deja pentru finantare!Borcean are mari asteptari de la cele doua proiecte, in contextul in care strazi importante si trotuare vor fi modernizate cu 25 de milioane de lei."Poate lumea intreaba cand? Ca si eu m-am saturat, orice primar, nu doar eu, si-ar dori ca ... citeste toata stirea