Cand isi baga coada dracu', nu-s nici bani, nici drum, doar lacu'

CARBUNARI - Primaria Carbunari spera sa primeasca finantare pe mai multe proiecte. Unul vizeaza lacul necuratului. Numai ca, daca primeste banii, primaria are sanse mari sa nu-i poata folosi!Despre ce este vorba? Cu ceva timp in urma, a fost depus pe Programul "Anghel Saligny" un proiect de modernizare a drumului vicinal care porneste din Drumul Judetean 571 B, de la Poiana Logor, pana in apropierea lacului. Primaria vrea asfalt pe drumul de 3,7 km aflat in administrarea comunei. Numai ca ... citeste toata stirea