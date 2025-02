Cand nimic nu ai a spune, inventezi

CARANSEBES - S-au suparat pe presa, adica pe Jurnal CS si Caon (pentru ca suntem singurii care am scris ca si ei au votat majorarea impozitelor pe locuinte), domnii si doamnele de la PNL Caransebes. In consecinta, au emis ceva, ca nici nu stim cum sa-l numim, comunicat de presa, declaratie de presa, traire sufleteasca din Valea Cenchii!Si ce fac domnii si doamnele in acel ceva? Incearca sa scoata presa de vina ca domniile lor au votat cu manutele pe sus, alaturi de PSD, PRO Romania si AUR, ... citește toată știrea