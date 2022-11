Cand ochiu' dracului te face deputat

RESITA - Ce face diferenta intre nea Spirache de la prefectura si candidatul Spiridon Necsulescu? Banetul unchiului Tache, mostenit de nea Spirache dupa ce fra-su' a murit in naufragiul vaporului cu care pornise spre Ierusalim!Inainte erau destui care nici "buna ziua" nu-i dadeau. Acum insa isi scot palaria in fata candidatului trecut al patrulea pe lista alegerilor libere in care fiecare voteaza cum vrea, dar din urna iese cine trebuie. Caci politica se face amagind stiind ca amagesti si ... citeste toata stirea