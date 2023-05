RESIEsA - Azi, 8 mai 2023, la ora 16.45, s-au implinit 157 de ani de cand tanarul principe Karl Eitel Friedrich Zephyrinus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, venind pe calea apei, dinspre Baziasul Caras-Severinului de azi, intra in Romania!Cu o identitate falsa de elvetian (Karl Hettingen, pentru a evita conflictul cu habsburgii), Karl von Hohenzollern-Sigmaringen isi continua drumul pe Dunare tot cu vaporul, spre Giurgiu, ca doua zile mai tarziu, in 10 mai 1866, sa ajunga in Bucuresti, ... citeste toata stirea