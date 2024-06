Canita de la Pojejena, expusa la muzeul din Timisoara

CARAS-SEVERIN - Muzeul National al Banatului din Timisoara a expus recent una dintre cele mai deosebite piese din colectie: o canita romana descoperita la Pojejena, in situl arheologic renumit pentru cercetarile din epoca romana, realizate pe malul Dunarii in deceniul al VII-lea din secolul trecut!"Incepand cu 2015, Muzeul National al Banatului a reluat cercetarile in acest sit, sub coordonarea arheologului Calin Timoc, dezvaluind noi informatii fascinante despre asezarea civila de langa ... citește toată știrea