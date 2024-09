CAON: de 18 ani, alaturi de dumneavoastra!

CARAS-SEVERIN - In urma cu 18 ani, in presa caraseana a aparut primul site de stiri al judetului Caras-Severin: CARAS ONLINE!Lansat in data de 11 septembrie 2006, site-ul dedicat informarii carasenilor de pretutindeni a fost un gest de curaj, mai ales intr-o perioada in care presa tiparita avea succes. A fost o provocare, dar si un pariu al celor care au avut o astfel de idee, un pariu castigat atunci cand reticenta a devenit performanta. A fost usor, a fost greu? Nu mai conteaza... Azi ... citește toată știrea