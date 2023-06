ILOVA - Dupa ce au muncit in Europa, Carmen Olariu si cei ai casei sale au pornit o mica afacere. Cu siguranta a fost cea mai buna decizie tinand cont ca sotul, Ion Gurgu, era in Italia, mama lui a muncit in agricultura tot in Italia timp de zece ani, iar Carmen lucra in Germania la afine si capsuni!De muncit trebuie sa muncesti indiferent unde te-ai afla, insa acasa e mult mai bine pentru ca esti alaturi de ai tai. E gandul care a stat la baza infiintarii plantatiei de capsuni pe care Carmen ... citeste toata stirea