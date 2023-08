CARAS-SEVERIN - Acesta este pe scurt rezultatul dosarelor penale intocmite in weekend dupa ce politistii rutieri au surprins 9 infractiuni pe drumurile publice: 4 pentru alcool sau alte substante, 4 fara permis si 1 pentru masina fara numere!In total, in acest sfarsit de saptamana, politistii caraseni au constatat 9 infractiuni la regimul rutier, 4 privind conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului si a substantelor psihoactive, 4 privind conducerea unui autovehicul fara a detine ... citeste toata stirea