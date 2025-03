Caransebeseanca Anca Stanoev, bronz la Olimpiada Internationala de Matematica

VEST - Studenta acum la Facultatea de Matematica si Informatica a Universitatii de Vest din Timisoara, Anca Stanoev a reusit performanta in Albania, la "South Eastern European Mathematical Olympiad for University Student" (SEEMOUS - 2025). Competitia a reunit 111 studenti participanti din sase tari, respectiv echipele reprezentative din Albania, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, Romania si Turkmenistan!Anca Stanoev, de la programul de licenta "Informatica engleza", in calitate de ... citește toată știrea