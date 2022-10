Caransebesul a spus "pas" spitalului modular! Prea costisitor!

CARANSEBES - Primaria ar fi trebuit sa suporte peste 6 milioane de lei, cheltuieli neeligibile in acest proiect, cauzate in principal de cresterea accelerata a preturilor materialelor de constructie. O adevarata "bomba" pentru bugetul local, dezamorsata de decizia municipalitatii de a renunta la proiectul spitalului modular care ar fi fost amplasat in zona din spatele actualului spital!In cifre, o crestere a valorii proiectului de la 14,7 milioane de lei initial, la peste 23,6 milioane lei, ... citeste toata stirea