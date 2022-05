Caransebesul, impanzit de camere de supraveghere

CARANSEBES - Sistemul video de monitorizare a municipiului, realizat prin proiectul "Furnizare si montare camere de luat vederi in municipiul Caransebes", a fost receptionat astazi la sediul Politiei Locale, in prezenta primarului Felix Borcean, a city managerului Florin Bogdea si a directorului Directiei Strategii, Liviu Jigoria-Oprea!Sistemul de monitorizare video este compus din 10 camere de luat vederi pentru trafic, cu focalizare pe numerele de inmatriculare ale masinilor, plus 34 de ... citeste toata stirea