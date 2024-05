Caransebesul, inclus in cea mai mare operatiune de desant aerian din Europa

CARANSEBES - Incepe ceea ce Jurnal CS si CAON v-au anuntat in premiera inca de la jumatatea lunii februarie! Este vorba de Exercitiul multinational SWIFT RESPONSE 24, care include si Aeroportul "Banat" Caransebes, acolo unde, de zile bune deja, pregatirile sunt in toi!Potrivit Ministerului Apararii Nationale, in cadrul exercitiului va avea loc una dintre cele mai mari operatiuni de desant aerian din Europa de dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, cu implicarea a aproximativ 2.000 de ... citește toată știrea