Caransebesul se pregateste pentru autobuzele electrice

CARANSEBES - Primul mijloc de transport din cele patru achizitionate prin PNRR urmeaza sa ajunga in aceste zile la Caransebes!Potrivit edilului Felix Borcean, autobuzele electrice sunt realizate de firma turceasca Anadolu, contractul de peste 10 milioane de lei fiind semnat in vara lui 2023, in cadrul proiectului "Modernizarea si eficientizarea transportului public de calatori in municipiul Caransebes prin achizitia de mijloace de transport nepoluante - autobuze electrice", derulat in ... citește toată știrea