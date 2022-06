Caransebesul si Moldova Noua, pe lista primelor crese noi

CARAS-SEVERIN - In vreme ce la Caransebes vorbim despre una din primele 15 crese noi pentru care a fost deja semnat contractul de executie, la Moldova Noua cresa este in stadiul obtinerii finantarii!La Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a fost semnat, in 15 iunie, inclusiv contractul de executie pentru noua cresa de la Caransebes, de tip mediu. Este vorba despre crese moderne si eficiente din punct de vedere energetic, incluse in Programul national de construire de ... citeste toata stirea