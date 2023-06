RESIEsA - Cei care fac politica intr-o forma sau alta sa lase rivalitatile si sa-si puna priceperea in slujba cetateanului. Este indemnul pe care subprefectul Cristian Gafu l-a lansat azi in cadrul dezbaterii pe tema reformei administrative din 1968!La momentul Legii nr. 2 din 17 februarie 1968, judetul numara in jur de 360.000 de locuitori. Atingea apogeul in 1977, cu 385.000 de locuitori pentru ca, dupa '90, sa urmeze declinul. In 2021, la inceputul recensamantului, judetul avea 246.000 de ... citeste toata stirea