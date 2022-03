Caras-Severin: Medic de familie cercetat pentru vaccinari fictive impotriva COVID-19

Un medic de familie din municipiul Resita este cercetat dupa ce ar fi facut vaccinari fictive impotriva COVID-19, fiind suspectat de inselaciune si fals informatic. Trei perchezitii domiciliare au fost facute de politisti in acest caz. "In cursul zilei de ieri, 17 martie, politisti de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice Caras-Severin, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Resita, au pus in executare 3 mandate de perchezitie domiciliara emise de Judecatoria ... citeste toata stirea