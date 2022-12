Caras-Severinul pedaleaza

CARAS-SEVERIN - Programul RO Bike Valley si-a desemnat castigatorii. 12 proiecte sunt din Caras-Severin!In urma apelului de proiecte pe Fondul RO Bike Valley, editia 2022-2023, Fundatia Comunitara Timisoara si Decathlon Romania au anuntat recent cei 21 de castigatori. Proiectele vor primi finantare anul viitor si promoveaza mersul pe bicicleta, educatia si inovatia, in judetele Timis, Arad si Caras-Severin."Vom oferi finantari nerambursabile in proportie de 100%, sub forma de granturi intre ... citeste toata stirea