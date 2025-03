Carasencele nu prea mai vor copii

CARAS-SEVERIN - Romania doboara praguri demografice cu o viteza alarmanta, iar judetul Caras-Severin nu face exceptie. Daca in 2011 numarul de nou-nascuti scadea, la nivel national, pentru prima data sub 200.000, in doar 13 ani, pana in 2024, acesta s-a redus la sub 150.000!Aceasta scadere dramatica reflecta nu doar schimbari demografice, ci si o transformare profunda a modului in care femeile din Romania privesc maternitatea. Analiza realizata de portalul ClubulCopiilor.ro arata ca tot mai ... citește toată știrea