Carasenii amendati pentru formularul COVID isi pot cere banii inapoi

CARAS-SEVERIN - Ministerul Dezvoltarii a aprobat si a publicat in Monitorul Oficial ordinul care stabileste procedura de restituire, de catre organele fiscale locale, a sumelor achitate de cetateni!Romanii amendati pentru necompletarea formularului digital de intrare in tara, in perioada pandemiei, vor primi banii inapoi. Persoanele sanctionate care au platit amenda trebuie sa depuna o cerere la directia de taxe si impozite din cadrul primariei de domiciliu in 90 de zile, incepand de azi, 17 ... citeste toata stirea