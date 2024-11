Carasenii isi voteaza presedintele! Din 13 pentru presedinte, doar doi vor merge in turul 2!

CARAS-SEVERIN - La primul tur de azi, 24 noiembrie, sunt asteptati sa se prezinte la urne 253.418 caraseni, in cele 364 de sectii de votare din judet. Daca initial au fost 14 candidati care doreau sa acceada la cea mai inalta functie in stat si ale caror candidaturi au fost validate, prin retragerea verbala a lui Ludovic Orban (Forta Dreptei) au mai ramas in cursa 13. Ghinion, vorba inca presedintelui Klaus Werner Iohannis!Cu toate acestea, pe buletinele de vot vor aparea toti cei 14, in ... citește toată știrea