Carasenii nu vor duce lipsa apei

CARAS-SEVERIN - Barajele din Caras Severin pot asigura alimentarea cu apa a populatiei iarna aceasta, dau asigurari cei de la Administratia Bazinala de Apa Banat!Administratia Nationala Apele Romane continua sa gestioneze cu prioritate volumele din principalele lacuri de acumulare pentru a asigura alimentarea cu apa a populatiei in sezonul rece, in conditiile unor debite afluente scazute in majoritatea bazinelor hidrografice. Totodata, specialistii de la Apele Romane continua monitorizarea ... citește toată știrea