Carasova trebuie sa fie o localitate moderna si atractiva!

CARASOVA - Asta ne-a declarat Ivan Hategan, primarul recent ales al comunei, cand a detaliat proiectele in derulare si planurile sale ambitioase pentru viitor. Acesta a subliniat importanta continuarii investitiilor in infrastructura comunala si in educatie, dar si in sectorul turistic, avand in vedere potentialul acestei zone!"In primul rand, sunt proiecte care trebuie finalizate, iar unul dintre cele mai importante este cel pentru pistele de biciclete, care urmeaza sa fie implementat in ... citește toată știrea