Carasul duce lipsa de politisti!

CARAS-SEVERIN - Procentul de ocupare a functiilor din structura IPJ Caras-Severin a fost, in 2021, de doar 76,11%. Aceste date au fost conturate in raportul privind evaluarea activitatii Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin, pe anul trecut!Raportul a fost prezentat vineri, 28 ianuarie 2022, in cadrul unei conferinte de presa, de catre comisar-sef de politie Ciprian Ioan Terciu, imputernicit adjunct al sefului Inspectoratului de Politie Judetean Caras-Severin. Acesta a optat sa ... citeste toata stirea