Carasul, o mina de aur pentru investitorii in agricultura

VEST - Agentia Domeniilor Statului (ADS) a scos la licitatie un nou lot de terenuri agricole, in mai multe judete ale tarii, din cele 53.000 de hectare (ha) pe care le are in administrare!Recent a fost anuntata lansarea cu strigare pentru al doilea lot de terenuri agricole disponibile in mai multe judete, printre care se numara si Caras-Severin. Terenurile oferite spre concesionare sunt atat agricole, cat si neagricole, suprafetele aflandu-se in zona localitatilor Oravita, Varadia si Forotic. ... citeste toata stirea