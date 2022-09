Carstul, descoperit de tinerii din judet

CARBUNARI - Bogdan Badescu este unul dintre speologii cu experienta din cadrul Asociatiei Speologice Exploratorii (ASE), implicati in atelierul de inovare desfasurat recent la Centrul de Educatie Ecologica din localitate. Cei 18 tineri participanti la atelier au deprins cunostinte teoretice si practice de la Bogdan Badescu si colegii sai, Iosif Morac, Liviu Romanescu si Narcisa Crista. Actiunea a avut loc in cadrul proiectului Rural Karst!Este vorba despre proiectul in valoare de 47.000 de ... citeste toata stirea