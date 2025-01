Cartea despre morile Rudariei, lansata in luna februarie

CARAS-SEVERIN - Dupa zeci de drumuri facute pe Valea Almajului si dupa o documentare amanuntita, cartea despre morile Rudariei este gata. Lansarea celei de-a doua carti despre morile Banatului va avea loc in luna februarie, spune Radu Trifan, presedintele de la Acasa in Banat!Patrimoniul mulinologic al comunei Eftimie Murgu este de acum cuprins intr-o noua carte care poarta semnatura Asociatiei Acasa in Banat. Potrivit lui Radu Trifan, presedintele asociatiei, lansarea cartii despre morile ... citește toată știrea