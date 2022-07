Cartea ingerilor deghizati din iubire

CARANSEBES - Cand a inceput sa scrie, regizorul Ioan Carmazan era student in anul III sau IV. La orele de socialism ii venea sa se urce pe pereti si-i era dor sa vina la Bocsa. Asa ca s-a apucat sa-si reinventeze lumea!Recent, si-a lansat ultima carte, intitulata "Ingerii deghizati". "O carte-compozitie aparte care se compune interesant dintr-o piesa de teatru si cinci proze scurte, per ansamblu un turn Babel al existentei umane contemporane", in descrierea lui Victor Constantin Marutoiu. ... citeste toata stirea