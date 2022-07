Cartea scoasa din sertarasele cu amintiri

RESITA - De multe ori mergem in memorie, gasim lucruri care ne plac si adesea devenim spectatorii propriilor amintiri. O spune Romulus Ioan referindu-se la volumul "Limitele unui vers", la care a trudit opt ani pana sa-l lanseze. Anii au trecut, insa autorul a ramas fascinat de vacantele copilariei petrecute la tara!Sigur cu totii am fost fascinati de stele si cer, de iubirile pe care le avem in copilarie. De aceea cartea lui Romulus Ioan are si o fascinatie a propriei copilarii, cand sedea ... citeste toata stirea