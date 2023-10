RESIEsA - "Pieile tacerii", volumul postum al Georgetei Cojocaru, intregeste reunirea prin arta. "Simultan X" a fost complet prin lansarea cartii pentru care Ioana Cojocariu a facut efortul de descoperi caietele manuscris ale mamei sale!Carte care, in opinia editorului Daniel Luca, este despre un spatiu intim in care nu poti intra decat cu acordul celui aflat in acel spatiu. De aceea demersul Ioanei reprezinta o adevarata invitatie in interiorul atat al casei propriu-zise, cat si al celei ... citeste toata stirea