Caruta cu pamant in "gurile" drumului judetean uitat

BOLVASNIEsA - Asa sunt umplute gropile dintre Bolvasnita si Varciorova, unde se circula cu viteza intai. Am retinut asta din discutia cu primarul Petru Mihailescu, conform caruia drumul de 9 km care leaga satele Valea Timisului si Varciorova este "sub orice critica", in exprimare proprie!Retinem ca, acum doi-trei ani, respectivul drum a fost reabilitat doar pe portiunea care traverseaza Valea Timisului insa, dupa iesirea din sat, "drumul e praf", dupa cum o spune primarul Mihailescu. ... citeste toata stirea